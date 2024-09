Casale Bologna, INIZIA MALE la sua esperienza con i rossoblù: che ERRORE con il Como! – VIDEO

Inizia in maniera sfortunata l’avventura di Nicolò Casale con il Bologna: l’ex difensore della Lazio incide subito, ma in negativo

Non inizia con il piede giusto l’avventura dell’ex Lazio Casale al Bologna. Il difensore, passato ai rossoblù in estate per sostituire Calafiori ha fatto il suo debutto con la nuova squadra nella sfida contro il Como. La sua prima partita però non è iniziata nel modo migliore.

⚽️ Casale (OG) | Como 1-0 Bologna Cutrone forces him!pic.twitter.com/OCJrm2VDbv — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2024

Il difensore infatti, con una deviazione decisiva sul tiro di Cutrone che ha portato in vantaggio i lariani. La Lega Serie A ha attribuito la marcatura al difensore, segnandola come autogol.