Casadei Torino, il centrocampista è in città per la firma. Alla fine la spuntano i granata – VIDEO

Casadei Torino, l’ormai ex obiettivo biancoceleste è pronto per affrontare la sua nuova avventura con il Torino ed è in città pronto per la firma

Cesare Casadei è pronto per essere un nuovo calciatore del Torino, ed essere a disposizione di mister Vanoli per la volata finale. Secondo quanto viene riportato da Calcionews24, l’ex Inter è arrivato nella città piemontese e sta firmando per il club di Cairo, che ha anticipato la Lazio con Fabiani che era anch’esso sul calciatore ormai ex Chelsea