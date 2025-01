Casadei Lazio, Facchinetti a Roma per incontrare Lotito: summit con l’agente del calciatore. Cosa filtra

Casadei Lazio, summit nella capitale tra Francesco Facchinetti, agente del calciatore e il presidente biancoceleste Claudio Lotito

Ultime importanti novità sul fronte Casadei Lazio: Francesco Facchinetti, agente del calciatore Chelsea, è arrivato a Roma per discutere con il presidente Claudio Lotito. Come riportato da Alfredo Pedullà il suo nome è tornato di forte attualità in queste ultime ore, con i biancocelesti che provano a chiudere.

Il centrocampista ex Inter in Premier League non trova spazio, ma in Serie A ha molto mercato: è stato cercato in momenti diversi da Napoli, Fiorentina, Monza e Torino.