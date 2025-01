Casadei Lazio, Romano è sicuro: la chiusura è sempre più vicina

Continuano ad arrivare conferme sull’imminente chiusura della Lazio per Casadei. Come riportato da Fabrizio Romano, che ha fatto il punto su tutte le uscite del Chelsea, confermando che la trattativa con i biancocelesti è in dirittura d’arrivo.

🔵↩️ Chelsea advance on several exits. Cesare Casadei and Lazio, almost there as reported earlier today.

Santos closing in on Deivid Washington deal, QPR on track to sign Harvey Vale and Watford will sign Caleb Wiley on loan. pic.twitter.com/0elVq5K7jL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025