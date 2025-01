Casadei Lazio: rilancio dei biancocelesti per superare il Torino, ecco l’offerta per strappare il sì del Chelsea

Casadei Lazio: i bianconeri rilanciano per superare il Torino, i dettagli sull’offerta per ottenere il sì del Chelsea al trasferimento

La Lazio non molla per Cesare Casadei: i biancocelesti, che sembravano essere stati superati dal Torino oggi, sono pronti al rilancio per superare la concorrenza dei granata per arrivare al centrocampista.

La nuova offerta sarà, come riportato da Fabrizio Romano, di un trasferimento a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita a favore del Chelsea. Oltre a Lazio e Torino sul calciatore rimane vivo l’interesse del Feyenoord e di alcune squadre di Premier League.