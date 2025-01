Casadei Lazio, resta in lista per il centrocampo. Ma quei dettagli rendono l’affare in salita: ultimissime

Casadei Lazio, resta in salita questa pista per il centrocampo. Ma ci sono dei dettagli che rendono l’affare in salita

Come ricorda Il Messaggero, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di un centrocampista in questo mercato di gennaio. Tra i profili che restano in lista c’è quello di Cesare Casadei, seguito dai biancocelesti ormai da diversi mesi.

Ci sono però dei problemi su questo affare. Il Chelsea avrebbe infatti intenzione di cederlo subito, ma per farlo chiede delle offerte del valore di almeno 15 milioni di euro.