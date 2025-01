Casadei Lazio, i dettagli della nuova offerta. I biancocelesti non si arrendono: cosa è successo oggi

Casadei Lazio, Pedullà fa il punto della situazione sulla trattativa che riguarda il giovane calciatore attualmente al Chelsea: ecco cosa accade

Con la sessione invernale la Lazio è a lavoro per rinforzare la rosa di mister Baroni, e Fabiani nel suo taccuino come ben noto ha inserito nella sua lista Casadei, vecchia conoscenza del calcio italiano visto che il giocatore del Chelsea era di proprietà dell’Inter. Secondo quanto viene riportato da Pedullà la situazione è la seguente ossia che il Torino resta comunque in corsa per il calciatore, ma i biancocelesti hanno fatto una mossa importante avendo preso contatti con l’uomo mercato del Chelsea per capire la situazione, e di conseguenza come dare la sterzata finale.

La Lazio ha confermato il desiderio di chiudere a titolo definitivo con una formula che accontenti il Chelsea, partendo da una base da 13 milioni più bonus più percentuale da eventuale futura vendita. I biancocelesti si sentono fiduciosi, visto che il Torino è in una situazione di stallo e di attesa e quindi le aquile sono al momento in vantaggio