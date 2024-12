Casadei Lazio, l’operazione è fattibile: ecco come potrebbe arrivare. Le ultime

Casadei Lazio, il giocatore essendo un under 22 non avrebbe problemi con il suo inserimento in lista. Le ultime

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio per la sessione di mercato invernale si continua la ricerca di un centrocampista: l’operazione più fattibile sembra però quella legata a Cesare Casadei, l’azzurro può arrivare in prestito secco dal Chelsea ed essendo un under 22 non ci sarebbero problemi con il suo inserimento in lista.