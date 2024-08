Casadei Lazio, nuove CONFERME: i biancocelesti MONITORANO l’ex Inter. La POSIZIONE del Chelsea

Casadei Lazio, arrivano nuove conferme su un interesse da parte del club biancoceleste per il giocatore. La posizione del Chelsea

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Lazio è attento alla situazione di Cesare Casadei, talento in uscita dal Chelsea e che ha da tempo aperto alla possibilità di un ritorno nel calcio italiano.

CASADEI ALLA LAZIO – «Talento cresciuto nell’Inter e poi portato in Premier dal Chelsea dove, però, non si è affermato del tutto. I Blues hanno molti esuberi in rosa e la Lazio ci prova: può aggiungere tanta qualità in mezzo al campo».