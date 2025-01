Casadei Lazio, il Chelsea non ha ancora dato il via libera. Avanti nella trattativa: filtra questo sulla decisione

Casadei Lazio, manca ancora il via libera da parte del Chelsea alla firma del giocatore. Ecco che cosa filtra: le ultime novità

Come spiegato da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale X, non c’è ancora il via libera alla firma dell’accordo per Cesare Casadei come nuovo acquisto del calciomercato Lazio.

Proseguono i colloqui per il centrocampista, ormai obiettivo primario di questa finestra dei trasferimenti. Il Chelsea è stato intanto contattato da molti club, dal Torino al Porto e la vicenda sarà decisa presto, visto che manca poco alla chiusura del mercato.