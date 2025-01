Casadei Lazio, lo stallo continua. Il Chelsea non ha ancora accettato l’offerta: quali sono ora i prossimi passi

Casadei Lazio, stallo continuo. Il Chelsea non ha ancora accettato l’offerta: ecco quali saranno i prossimi passi sul mercato

Secondo quanto spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio non ha ancora trovato la quadra per la fumata bianca nell’affare Cesare Casadei. Il Chelsea non ha ancora accettato l’offerta presentata dal club biancoceleste, che rimane ora in attesa.

A differenza di quanto si diceva, non c’è stato un incontro tra Fabiani e l’agente Facchinetti, che dovranno però lavorare insieme per sbloccare una situazione che sta andando ormai per le lunghe.