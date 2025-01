Casadei Lazio, ha già deciso: vuole tornare in Italia! Pista Torino ancora aperta: qual è la situazione

Casadei Lazio, le ultimissime sul futuro del giocatore tanto voluto dalla società capitolina. Ecco la situazione

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Cesare Casadei in mattinata ha salutato compagni e staff tecnico a Cobham: il centrocampista ha deciso di tornare in Italia ed è pronto a viaggiare verso il nostro paese. Torino e Lazio aspettano in giornata la risposta definitiva del Chelsea. Vedremo alla fine quale squadra avrà avuta la meglio in questa infinita trattativa.