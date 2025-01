Casadei Lazio, il Torino rilancia e presenta una nuova offerta per anticipare Fabiani: la situazione attuale

Casadei Lazio, il club granata altra contendente sul calciatore del Chelsea non molla e presenta una nuova offerta per il cartellino

Il calciomercato della Lazio è in fase di evoluzione, con il ds Fabiani che non ha intenzione di fermarsi dopo l’arrivo di Arijon Ibrahimovic. Il club biancoceleste sta lavorando sul centrocampo, e come noto il nome nella lista tra i preferiti è quello di Casadei, il quale però è conteso anche dal Torino. Secondo quanto viene riportato da TMW, il club granata non molla la presa per l’ex Inter e ha rilanciato un offerta al Chelsea per assicurarsi il giovane talento, ossia tra i 10 e i 12 milioni di euro, ai quali va aggiunta una parte di bonus e la percentuale sulla futura rivendita (può arrivare fino al 40%) che sarebbe lasciata ai Blues.