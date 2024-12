Casadei Lazio, un club di serie A vuole l’ex Inter e ha fatto la prima mossa con il Chelsea: i dettagli

Casadei Lazio, un club di serie A vuole assicurarsi il calciatore che piaceva molto anche ai biancocelesti ed ha effettuato la sua prima mossa

Il calciomercato tra cui quello della Lazio è in continuo fermento, con i biancocelesti che osservano con particolare attenzione il nome ideale per rinforzare il centrocampo di mister Baroni. Il preferito della dirigenza è Fazzini, ma in passato le aquile osservavano e studiavano la situazione di un altro calciatore ossia Casadei attualmente al Chelsea. Secondo quanto riportato da Di Marzio la situazione dell’ex Inter è la seguente, il Torino ha sondato il terreno e ha presentato la prima offerta al club inglese, con l’obiettivo di riportare il giovane talento in Italia e rilanciarlo.