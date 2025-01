Casadei Lazio, restano vive tre alternative: i biancocelesti non hanno mollato queste piste. I nomi in lista

Casadei Lazio, tre alternative se non dovesse arrivare il giocatore italiano: tutti i nomi sulla lista dei biancocelesti. Le ultime

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio valuta anche le possibili alternative qualora non dovesse arrivare all’acquisto di Cesare Casadei. La telenovela va avanti e i biancocelesti non hanno mollato tre piste.

Si tratta di Belahyane (ma il Verona preferirebbe cederlo all’estero), Fazzini (ma l’Empoli deve aprire a tutte le condizioni di Lotito) e Payero (ma è un over 22 e in lista senza cessioni non ci sono posti disponibili).