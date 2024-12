Casadei Lazio, non c’è solo l’azzurrino nel taccuino di Fabiani: tutti i nomi

Casadei Lazio, il centrocampista del Chelsea e della nazionale Under 21 non è l’unico nome nel taccuino di Fabiani: ecco gli altri

Dopo la sconfitta contro l’Inter Marco Baroni ha deciso di alternare per la sua Lazio il 4-3-3 al tradizionale 4-2-3-1 per avere più copertura in mezzo al campo e maggiore equilibrio: per questo motivo Fabiani è al lavoro sul calciomercato per cercare un centrocampista e tra questi c’è anche Cesare Casadei.

L’azzurrino che non trova spazio al Chelsea vuole tornare in Italia e su di lui ci sono tante squadre: Monza, Milan e Fiorentina in primis. vista la folta concorrenza, come riportato dal Corriere dello Sport, il ds biancoceleste segue altre piste: Valentin Atangana, centrocampista di gamba e recupero francese classe 2003 del Reims con una valutazione sui 10 milioni, ma più interessante per l’estate, poi c’è sempre in Francia Ismael Koné, canadese di 22 anni del Marsiglia che non trova spazio con De Zerbi e vale 12 milioni. Infine l’ultimo nome è l’under 21 svizzero del Losanna Alvyn Sanches.