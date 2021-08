Carolina Morace riceve il premio Maestrelli: «Onorata» FOTO

Carolina Morace ha ricevuto nella serata di ieri il prestigioso premio Maestrelli: ringraziamenti per tutti nella giornata di oggi

Carolina Morace ha ricevuto ieri sera, allo stirpe di Frosinone, il premio Maestrelli. Oggi l’allenatrice della Lazio Women ha voluto ringraziare tutti tranne il proprio profilo Instagram.

«“Ieri sera ho ricevuto il premio Maurizio Maestrelli, premio annualmente assegnato a varie personalità del mondo sportivo. In occasione della premiazione è stata annunciata la nuova Lazio Cup, torneo riservato alla categoria Under 18. Sono onorata del riconoscimento ricevuto e ringrazio l’organizzazione per avermi premiato, auguro il meglio alle squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo».