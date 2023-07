Carnevali su Berardi: «Ho visto Lotito due giorni fa e…». Ecco cosa ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo

Ai microfoni di TMW, Giovanni Carnevali, ha parlato della situazione di Berardi nel mirino anche della Lazio:

PAROLE– «Ho visto Lotito due giorni fa e non mi ha detto niente. Se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non attraverso i giornali ».