Spezia, non solo Dragowski: nel mirino c’è anche Carnesecchi

Carnesecchi nel mirino dello Spezia. Il giovane portiere potrebbe arrivare in prestito dall’Atalanta: la situazione

A Bergamo non c’è spazio per Carnesecchi. L’ Atalanta ha giocato a rialzo con la Lazio ed ora si ritrova il classe 2000 in esubero. Il ragazzo – ancora alle prese con l’infortunio alla spalla – però è molto corteggiato e, nelle ultime ore, è spuntata anche l’ipotesi Spezia.

Come riportato da Il Secolo XIX, Pecini – dt bianconero – avrebbe avuto già contatti con la Dea per capire le condizioni fisiche e i tempi di recupero del portiere. Carnesecchi può essere un’alternativa oltre a Dragowski per il post Provedel.