Carnesecchi Lazio, nessun passo indietro. E sul vice...

Nonostante l’infortunio, la Lazio pare sempre esser convinta a puntare su Carnesecchi. L’estremo difensore potrebbe restare fuori 2-3 mesi, ma Sarri sarebbe rimasto stregato dalla sua stagione alla Cremonese. Ma, come sottolineato dal Corriere dello Sport, le novità potrebbero arrivare dalla soluzione ponte.

In rosa c’è Reina, ma nelle ultime due stagioni lo spagnolo non ha convinto. Difficile lanciare Adamonis, visto che il 25enne non dà garanzie. Dunque non può essere escluso che si decida di acquistare un secondo. Magari a parametro zero. Molto però dipende da come si evolverà il mercato, cessioni incluse.