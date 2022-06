Carnesecchi Lazio, Percassi: «Giocatore a cui teniamo, offerta non in linea col suo valore»

L’a.d. dell’Atalanta Percassi ha parlato della trattativa con la Lazio per il trasferimento in biancoceleste del portiere Carnesecchi

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, in occasione dell’evento per il prolungamento della partnership col top sponsor di Wuber, ha parlato anche della trattativa con la Lazio per Marco Carnesecchi.

OFFERTA BASSA – «La Lazio interessata ha fatto un’offerta, è un giocatore a cui noi teniamo cresciuto da noi, Atalanta ascolta le offerte ma quello che ci è stato proposto non ci ha portato a dire si. Ora abbiamo dovuto affrontare il problema generato giocando in nazionale, dobbiamo recuperarlo appieno dopo l’operazione ma è una gestione tranquilla di un ragazzo che aveva 15 anni e mezzo quando l’abbiamo comprato, abbiamo un ottimo rapporto, se ci saranno condizioni e offerte le valuteremo, per ora non sono in linea col suo valore quelle che ci sono arrivate».