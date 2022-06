Carnesecchi Lazio, si lavora al prestito con obbligo di riscatto: i dettagli

Quella che inizierà domani sarà una settimana importante per Carnesecchi alla Lazio: ecco la possibile formula

Ormai non ci sono davvero più dubbi: è Carnesecchi la scelta della Lazio per la porta. E, come raccontato da La Repubblica, quella che sta per iniziare potrebbe essere la settimana decisiva.

I biancocelesrti sarebbero al lavoro per ottenere un prestito annuale con obbligo di riscatto. La cifra di quest’ultimo dovrebbe essere fissata a 12 milioni. Ma non resta che attendere quel che accadrà prossimi giorni.