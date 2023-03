Caressa su Luis Alberto: «Con Sarri può fare il salto di qualità»

Fabio Caressa ha elogiato il centrocampista spagnolo nella sua consueta analisi della precedente giornata di Serie A

Fabio Caressa, noto giornalista Sky, ha stilato la sua top 11 dei migliori giocatori della 24ª giornata di Serie A. Tra questi spicca il nome di Luis Alberto, giocatore della Lazio e autore del goal decisivo nella sfida vinta con la Sampdoria, che il giornalista ha commentato cosi:

LE PAROLE- «Stagione buona, ma non strepitosa quella di Luis Alberto. Hanno pesato un pò le polemiche con Sarri di inizio anno. In cuor suo non ama troppo quel gioco li, forse perchè non gli permette di essere libero. Se avesse la convinzione di giocare in quella maniera, un pò alla Hamsik del Napoli, avrebbe delle caratteristiche per poter essere decisivo sempre. Lui e Sarri sono entrambi indispensabili l’uno per l’altro: Luis lo è per il suo gioco, mentre l’allenatore può fargli fare ancora un salto di qualità»