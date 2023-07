Caressa rende nota la sua top 11 dell’Italia dal 2000 ad oggi: due ex Lazio sono in panchina

Caressa, il giornalista ha stipulato la tua top 11 dell’Italia partendo dal 2000 fino ai nostri giorni e ha inserito anche due ex Lazio

Sui suoi profili social Fabio Caressa, ha reso nota la sua formazione ideale dell’Italia focalizzandosi in modo particolare dagli anni 2000 ad oggi. Negli undici iniziali però il giornalista inserisce in panchina Nesta e Vieri, il modulo è il 4-3-3 e la formazione è la seguente: Buffon in porta, difesa a quattro composta da Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Maldini.

Il centrocampo a tre è formato da Gattuso, Pirlo e De Rossi mentre in attacco ci sono Baggio, Totti e Del Piero