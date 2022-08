Caressa racconta: «Il mio debutto in telecronaca con la Lazio»

Il giornalista Fabio Caressa ha raccontato il suo esordio in telecronaca in una partita della Lazio

Fabio Caressa, noto giornalista e voce dei trionfi della Nazionale italiana, in una intervista al Corriere della Sera ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera che a volte si sono tinti di biancoceleste.

ESORDIO IN TELECRONACA – «Cesena-Lazio nel 1987 per TeleRoma56. Devo dire sempre grazie a mio padre che mi iscrisse al corso di Michele Plastino».

FIGURACCIA NEL DERBY – «Urca. Derby Roma-Lazio. Corner per i giallorossi. Rete. Grido come un pazzo nel microfono: “Bà-ptista! Juuulio Baptistaaaa, Baptista goool!”. Il guaio è che quel giorno avevo una postazione troppo bassa e dei giocatori, in quel momento vedevo soltanto le gambe. Non era il brasiliano ad aver segnato, ma Mirko Vucinic in calzamaglia nera, volevo sprofondare».