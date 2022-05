Caressa: «Patric miglioramenti inaspettati. Luis Alberto tornato su grandi livelli»

Nella sua top 11 settimanale, Fabio Caressa ha inserito anche due calciatori della Lazio: Patric e Luis Alberto

PATRIC E LUIS ALBERTO – «Patric ha avuto un miglioramento da difensore centrale che non mi sarei aspettato. È un giocatore che ha commesso errori anche gravi nelle passate stagioni ma che ha avuto la fiducia di tutti gli allenatori. Questo significa che è un ragazzo serissimo, che si applica molto. In ogni partita toglie uno dei difetti che ha e questo lo fanno in pochi. Luis Alberto era partito male, ma da metà stagione in avanti è tornato su grandi livelli e merita un posto in questa Top11».