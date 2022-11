Caressa: «Lazio squadra più divertente del campionato. Ecco il voto che le dò»

Fabio Caressa si è divertito sul suo canale Youtube a dare i voti di metà stagione alle 20 squadre della Serie A. Ecco le sue parole

VOTO – «Alla Lazio dò a tratti anche 8 ma sicuramente 7.5. Non in Europa, e mi dispiace dell’atteggiamento della Lazio in Europa. In campionato ha giocato delle partite bellissime, ha messo in mostra grandi giocatori, un ottimo gioco, è molto divertente e a tratti con il Napoli è stata la squadra più divertente del campionato. Ha dovuto sopperire all’assenza di Immobile, l’unico centravanti che ha la Lazio e che centravanti…capocannoniere, Scarpa d’Oro…stiamo parlando del più grande goleador in Italia e ovviamente l’assenza poteva pesare. Quarta posizione in classifica, raggiunta con un gioco divertente e spumeggiante e quindi merita questo voto».