Caressa: «5 cambi importanti: la Lazio li ha più omogenei della Juve»

Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’introduzione delle 5 sostituzioni, mettendo a confronto Lazio e Juventus

Una novità che sarà presente con la ripresa della Serie A, è l’introduzione delle 5 sostituzioni. Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto esprimere il proprio pensiero su questa nuova regola:

«Reputo che le 5 sostituzioni siano importanti, ma conterà anche vedere quanto siano omogenee rispetto al modello. La Lazio quando fa 5 cambi, magari li fa di livello inferiore alla Juventus, ma gli esterni giocano come quelli che escono, le punte giocano nello stesso modo e così via. Nella Juventus invece esce Khedira ed entra Matuidi o Rabiot, esce Dybala ed entra Douglas Costa, gioca o non gioca Bernardeschi: sono cambi che modificano l’assetto».