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Cardone: «Il 12 maggio si deciderà la data del derby! Sarri al Napoli? Pista concreta»

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4 giorni ago

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Foto social Cardone

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha parlato del derby romano, del futuro di Sarri e di tanto altro. Le dichiarazioni

Intervenendo a Radiosei Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ha parlato del derby tra Roma e Lazio e del futuro di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni:

ORARIO DERBY – «Si deciderà il 12 maggio quando e a che ora si giocherà il derby, nel frattempo vanno avanti diversi confronti. Le autorità spingono per lo spostamento della gara, situazione complessa per la Lega vista la contemporaneità delle partite delle squadre che giocano per gli stessi obiettivi».

SARRI AL NAPOLI – «Pista concreta, l’ipotesi di Conte in Nazionale e Sarri a sostituirlo a Napoli è concreta. Tuttavia, c’è un contratto fino al 2028 e il rapporto tra Lotito e De Laurentiis è sempre altalenante, non credo che Lotito lasci andare Sarri senza una richiesta di indennizzo quindi vedremo come andrà. Sono discorsi prematuri, anche perché deve essere ancora nominato il presidente della Federcalcio. Ma comunque le cose si stanno muovendo in questa direzione».

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