Carboni Lazio, il Marsiglia è sempre più VICINO: la TELEFONATA con De Zerbi

Valentin Carboni è sempre più vicino al Marsiglia: l’argentina, seguito anche dalla Lazio, ha già parlato con De Zerbi: le ultime

Come riportato dall’Equipe, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, avrebbe contattato telefonicamente Valentin Carboni, attaccante in uscita dall’Inter e accostato anche alla Lazio, per spiegargli dove intende collocarlo tatticamente, ovvero dietro la punta centrale.

L’intesa è vicinissima: con ogni probabilità l’ex Monza prolungherà fino al 2029 per poi trasferirsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro.