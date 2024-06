Carboni Lazio, ecco quanto l’Inter valuterebbe la sua cessione: LE CIFRE. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore

Come riportato da Tuttosport, l’Inter ha preso una decisione molto precisa sul futuro di Valentin Carboni. I nerazzurri non vorrebbero privarsi della punta e dovranno decidere se inserirlo in rosa come quinto attaccante o se mandarlo di nuovo in prestito. Il giocatore è attenzionato molto anche dalla Lazio.

Solo in un caso l’Inter valuterebbe la cessione a titolo definitivo: la presenza di un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. A quel punto potrebbe anche avvenire la partenza a titolo definitivo.