Caravello: «In questi ultimi giorni di mercato, mi aspetto ancora un paio di colpi da…». Le parole dell’operatore di mercato

L’operatore di mercato Danilo Caravello è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole sulla sessione di calciomercato invernale.

PAROLE– «In questi ultimi dieci giorni di mercato, mi aspetto ancora un paio di colpi dal Napoli, come peraltro già ufficialmente preannunciato dallo stesso Presidente De Laurentiis, mentre dalle altre squadre importanti e quindi Inter, Milan, Juventus, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina non mi aspetto grandi cose, se non qualche piccolo aggiustamento e qualche operazione in prospettiva, in vista dell’estate »