Serie A, Caputo: «Ripresa? Senza tifosi clima surreale»

L’attaccante del Sassuolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha spiegato come sarà giocare senza tifosi

Francesco Caputo, bomber del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla ripresa della Serie A e sulle partite senza pubblico. Ecco le sue parole:

«Col Brescia prima dello stop era surreale, non mi era mai capitata una cosa del genere. Sembrava un’amichevole, anzi un allenamento. Non è facile giocare in quella atmosfera. A porte chiuse devi fare uno sforzo maggiore per concentrarti sulla partita: il pubblico ti aiuta a calarti nella sfida con la testa giusta».