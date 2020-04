Serie A, Caputo: «I giocatori vorrebbero portare a termine la stagione»

Francesco Caputo, intervenuto a SportMediaset ha dichiarato la volontà di riprendere il campionato se ci saranno le giuste condizioni

L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo è stato uno dei primi sportivi a lanciare un chiaro messaggio agli italiani riguardo l’emergenza Coronavirus. Il cartoncino «Restate a casa! Andrà tutto bene» è stato un bel gesto, l’ultima esultanza prima della sospensione del campionato. A distanza di circa un mese, il giocatore dei neroverdi ha affermato di voler portare a termine la stagione. Ecco le sue parole rilasciate a SportMediaset:

«Penso che l’idea di tutti i giocatori sia quella di chiudere la stagione, credo sia giusto così. Ma noi siamo i primi a dire di voler riprendere alle giuste condizioni e coi giusti controlli».

Riguardo alla sua esultanza speciale, Caputo ha spiegato:

«Il cartellino dell’ultima partita è stata una cosa pensata, ma un messaggio molto semplice che volevo mandare a tutti. Per il prossimo cartellino non so, vediamo prima se si riprenderà giocare».