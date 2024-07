Capitano Lazio, uscito ZACCAGNI ecco a chi è passata la fascia: INDIZIO DI MERCATO?

Capitano Lazio, dopo l’uscita di Zaccagni in amichevole contro l’Hansa Rostok ecco a chi è passata la fascia: indizio di mercato?

Mattia Zaccagni ha indossato la fascia da capitano della Lazio contro l’Hansa Rostok. Con la sua sostituzione nel secondo tempo, al suo posto Pedro, la fascia è passata a Patric.

In campo c’era già Danilo Cataldi: che sia un indizio di mercato per la cessione del centrocampista, che i compagni di squadra avevano indicato come capitano? Attesa per capire cosa succederà in futuro.