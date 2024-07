Capitano Lazio, Radu VOTA Cataldi: la storia dell’ex difensore fa EMOZIONARE – FOTO

Capitano Lazio, la storia dell’ex Stefan Radu non lascia dubbi: lui vuole Danilo Cataldi! Le immagini social

Stefan Radu ha detto la sua sulla questione del capitano della Lazio, indicando Danilo Cataldi come la persona più giusta per ereditare la fascia dopo l’addio di Ciro Immobile.

L’ex biancoceleste sul proprio profilo Instagram ha messo una foto in cui metteva al braccio del centrocampista la fascia da capitano. La dirigenza e Marco Baroni, hanno però scelto Mattia Zaccagni e per il centrocampista c’è anche la possibilità di un addio in questa finestra di mercato.