Capienza stadi, ecco quando si potrebbe riavere il 100% dei tifosi

Governo e Serie A al lavoro per aumentare la capienza negli impianti: il derby tra Milan e Inter può essere la prima con il 100% di tifosi

I club di Serie A continuano a spingere per una capienza negli stadi al 100%. Lo ha ribadito anche ieri Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Questa settimana si attende il decreto governativo per arrivare almeno al 75%. In tempi brevi si spera in una nuova svolta per arrivare alla massima capienza.

La prima partita con lo stadio pieno potrebbe essere Milan-Inter del 7 novembre, il che avrebbe forte valore simbolico, come scrive La Gazzetta dello Sport.