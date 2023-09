Capello schernisce la Lazio: «Senza Milinkovic deve aspettare Provedel per fare gol di testa» Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello, ha parlato anche di Lazio, in un’intervista ai microfoni della La Gazzetta dello Sport.

LE ALTRE – Il Milan non mi è piaciuto nel derby, ma in Champions ha disputato un’ottima partita. La Roma dipende molto dalla coppia Dybala-Lukaku. Il Napoli mi è sembrato in crescita in Coppa, però gli azzurri devono ritrovare la voglia di pressare dello scorso anno e i migliori Kvara e Osimhen. La Lazio è partita piano e l’addio di Milinkovic Savic si fa sentire: l’altro giorno per far gol di testa, una delle specialità del serbo, è dovuto andare in area Provedel, il portiere… A parte le battute, la squadra di Sarri l’ho vista meglio contro l’Atletico e in campionato risalirà.

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA