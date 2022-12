Capello: «Mihajlovic era una persona unica, con grandi valori»

Fabio Capello ha parlato di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Fabio Capello ha parlato di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «L’ho incontrato quand’ero allenatore e lui giocatore, sfidandolo nei derby. L’ho incontrato quando allenavo nella nazionale inglese e lui quella serba e poi a Fox, quando lavorava con noi. Una persona unica, con grandi valori. La cosa più importante è il valore: credere nella gente, nell’onestà. Un uomo vero, un uomo tutto d’un pezzo. Non si piegava, voleva rispetto e dava rispetto. Aveva grande amore per la famiglia e radici a Roma. Era serbo, attaccato giustamente alla sua terra ma la sua seconda terra era Roma. L’uomo vero che ho conosciuto mi ha impressionato nella sua semplicità e sincerità. È una grande perdita per il calcio averlo perso».