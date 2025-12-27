Capello non ha dubbi: «La Lazio non è tagliata fuori dalla lotta Champions. Lotterà fino alla fine. E su Sarri...»

Capello in una lunga intervista a la ‘Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sulla lotta Champions e anche la Lazio per lui è coinvolta

Fabio Capello, 79 anni e una vita spesa nel calcio, osserva la Serie A da lontano, con l’occhio critico e l’esperienza di chi ha scritto la storia di molti club.

In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero analizza il momento del nostro campionato soffermandosi sulla lotta Champions League e sulla Lazio. Queste alcune sue parole.

LE ALTRE PRETENDENTI ALLA CHAMPIONS – «Il Bologna e l’Atalanta hanno le coppe, che pesano sempre. Io vedo bene la Lazio, che non ha le coppe, sta crescendo, ha un allenatore di esperienza: per me, lotterà fino a primavera». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24.COM