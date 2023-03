Capello torna su Calciopoli: le sue dichiarazioni

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus tra le altre, è tornato a parlare di Calciopoli: le sue dichiarazioni sulla vicenda

Intervenuto a Marca, Fabio Capello è tornato a parlare di Calciopoli, vicenda nella quale è stata interessata anche la Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Ho vinto due Scudetti, avevo la squadra più forte d’Italia senza problemi, ce li hanno tolti. Penso che sia un problema conoscere la verità, non la verità politica o sportiva, la vera verità. Gli arbitri devono essere uguali con tutti. Se paghi è perché vuoi qualcosa. Facile no? Non puoi pensare che un arbitro riceva dei soldi, gli arbitri sono imparziali. Non è possibile che tu non possa pagare un arbitro, è corruzione. Se sei corrotto, devi pagare».