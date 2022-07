Cannavaro: «Rinforzi in difesa dall’estero? C’è un motivo preciso»

Fabio Cannavaro, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha parlato dei tanti difensori acquistati dall’estero dai club italiani

Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006 con l’Italia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della fuga all’estero dei difensori della Serie A.

ADDIO DIFENSORI – «Fui il primo difensore italiano a trasferirmi in Europa. Dalla Juventus al Real Madrid, una scelta che maturò per la sintonia con Fabio Capello. Fu lui a convincermi a superare ogni scetticismo. Lasciai la squadra più vincente in Italia, ma davanti avevo la più bella delle realtà europee in un campionato diverso e a quei tempi stellare. Gli anni più belli della mia vita. Se ne parlò tanto proprio perché, all’epoca, i difensori non erano così ambiti. In realtà la regola c’è sempre stata e vale tuttora: gli attaccanti ti fanno vendere i biglietti delle partite. Con i difensori forti le vinci, le partite. I club europei comunque non pescavano troppo in Italia e non spendevano cifre esorbitanti. Oggi è cambiato tutto. E un motivo c’è».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE