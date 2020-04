Lazio, Canigiani: «Prolungato l’accordo per il ritiro estivo con Auronzo»

Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare soprattutto del prolungamento dell’accordo con Auronzo di Cadore

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato del prolungamento dell’accordo con la cittadina di Auronzo di Cadore per il ritiro estivo del club capitolino. Ecco le sue parole:

«Con il comune di Auronzo di Cadore abbiamo prolungato di altre due stagioni l’accordo per il ritiro della squadra, questo testimonia che la nostra partnership funziona. Deteniamo un record, nessuna squadra ha svolto consecutivamente per quindici stagioni il ritiro pre-campionato nello stesso luogo. Si è creata grande sintonia ed una grande alchimia con Auronzo di Cadore, è un segnale molto bello. Siamo in attesa di capire cosa accadrà con il campionato per pianificare il prossimo ritiro, ci troviamo in una situazione molto complessa, ma ci faremo trovare pronti per qualsiasi evenienza. Il legame forte che si è instaurato tra la città, la squadra ed i tifosi è il fattore principale per il quale c’è ancora grande voglia di continuare con questa partnership, si è creato un legame così forte con la comunità di Auronzo, è il valore aggiunto che porta Auronzo ad essere avanti a tutte le altre location».

Canigiani si è anche espresso su un’eventuale ripresa del campionato:

«È complicato non sapere quando si ripartirà con l’attività quotidiana, valutiamo giorno dopo giorno i numeri che ci circondano e, di conseguenza, non si ha ancora certezza di nulla. Dobbiamo affrontare al meglio questa situazione, bisogna restare a casa nonostante queste belle giornate: si stanno facendo tanti passi in avanti, ma bisogna continuare a rispettare le regole nella speranza di poter tornare presto alla normalità. In termini di beneficenza la Lazio è sempre molto attiva, anche in questo momento: stiamo portando avanti una serie di iniziative e, a breve, presenteremo un’iniziativa del Policlinico di Tor Vergata che sarà supportata dalla Lazio. Stiamo pensando anche ad altre idee da proporre».