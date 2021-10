Canigiani: «Vi spiego come funziona Lazio Fan Token»

Il responsabile marketing Canigiani ha spigato in un’intervista riportata sui canali social della società il funzionamento dei Fan Token

La Lazio ha stretto una partnership con Binance, piattaforma di scambio di criptovalute, che è il nuovo sponsor della società biancoceleste. In un intervista presente sui canali social della squadra, Marco Canigiani, resposabile marketing ha spiegato come funziona l’iniziativa Lazio Fan Token:

Cari tifosi, Marco Canigiani e @LorenzoCapone di @binance ci hanno parlato di:

🔸 Dietro le quinte della partnership

🔸 A cosa serve il Fan Token Lazio?

Iscrivitevi ora su Binance Fan Token ⬇️https://t.co/sxb89kohnUhttps://t.co/druQtrVLHD via @YouTube — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 29, 2021

PROGETTO – «Ci ha incuriosito l’evoluzione di questo nuovo mercato, penso che abbiamo trovato in Binance il meglio che poteva offrire il mercato. E’ un mondo sconfinato che permette alla Lazio di raggingere target fino ad ora sconosciuti e la risposta si è vista nella risposta sui social. Questi sono stati mesi difficile forse questo settore sta un pò compensando. Le altre squadre ci hanno chiamato per informarsi sul tipo di accordo che abbiamo fatto. »

TOKEN LAZIO – «Ti permette di partecipare attivamente ad alcune attività. Un pò per gioco un per per scegliere alcuni aspetti che sono più di comunicazione di marketing, dalla scelta della canzone che utilizzeremo per motivare i giocatori quando la squadra entra il campo, alla scelta degli aspetti grafici che utilizzeremo all’interno del centro sportivo o all’interno dello stadio, tutte una serie cose che in genere sono decise all’interno ora sono i tifosi a dire la loro, la decisione finale è sempre interna ma la loro scelta sarà prese sempre in considerazione»