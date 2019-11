Cangemi: «Vincenzo Paparelli è patrimonio della storia del calcio e del nostro Paese»

Le parole del vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Cangemi in occasione dell’evento organizzato in ricordo di Vincenzo Paparelli

Pino Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky, a margine dell’evento ‘Omaggio a Paparelli’.

«Abbiamo vissuto una giornata straordinaria, non solo per aver ricordato Vincenzo Paparelli a distanza di quarant’anni dalla sua scomparsa, ma anche per rivendicare il ruolo di una certa lazialità e per lanciare un messaggio ai più giovani che oggi hanno riempito la sala adibita all’incontro. Siamo convinti che dalle Istituzioni possano essere lanciate delle indicazioni importanti. Il video-messaggio di Giampiero Galeazzi è stato bellissimo, ha testimoniato il suo amore per la Lazio«.

«Quella di oggi è stata una grande giornata per lo sport, per l’educazione e per la memoria di un grande laziale. Vincenzo Paparelli è patrimonio della storia del calcio e del nostro Paese: questo è un messaggio importante. È vergognoso che le Istituzioni nel corso di questi anni abbiano dimenticato questo sacrificio umano. La Regione Lazio ha fatto un primo passo, seppur tardivo. Spero che anche le altre Istituzioni non dimentichino una vicenda che ha cambiato la nostra società».