Cancelo contro Guardiola: «E’ un ingrato, verso di me ha detto solo falsità»

Cancelo, l’ex City ha esposto parole durissime nei confronti del tecnico rilasciandole in una recente intervista

Ai microfoni di A Bola ha parlato Cancelo, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni contro il Manchester City e Guardiola

CANCELO – Guardiola ha detto solo bugie, non è vero che ero un cattivo compagno. Potete chiedere ad Aké o Rico: non ho avuto alcun complesso di superiorità nei loro confronti. Credo che, nel complesso, il Manchester City sia stato ingrato verso di me