Cancellieri sul derby: «Una partita come le altre per la classifica, ma non per noi». Ecco le parole del giovane attaccante della Lazio

Ospite nello speciale della società, My Way, con gli occhi di Shakespeare, il giovane attaccante della Lazio, Matteo Cancellieri, ha parlato del derby della Capitale. Le sue parole:

PAROLE– «Entri in campo, vedi gli spalti pieni, i tifosi cantano. Non pensi a nulla, un clima spettacolare. è una partita come le altre per la classifica, ma non per noi. Giocare e viverlo è estremamente formativo e emozionante. Quando prendi il pullman e ed i il traffico e la gente non riesci ad avere un’idea chiara di ciò che accade fuori. Prima di un derby è un sogno quasi inarrivabile segnare. Al derby senti la pressione, devi essere bravo a gestirla, ti forma a livello caratteriale »