Cancellieri rassicura Sarri: il ragazzo si candida nel tridente con Felipe Anderson

Come riporta il Corriere dello Sport, Cancellieri può esordire da titolare accanto a Felipe Anderson e Immobile

Immobile, Felipe Anderson e Cancellieri. Come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere questo l’inedito tridente che mister Sarri manderà in campo domani contro il Midtjylland.

Pedro non è ancora in condizioni ottimali, mentre Zaccagni – per evitare rischi – potrebbe essere risparmiato per puntare la Cremonese. Cancellieri si candida quindi all’esordio da titolare, dopo le buone cose fatte vedere negli spezzoni di partita giocati.