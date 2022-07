Sarri applaude Cancellieri. L’ex Verona ha impressionato il tecnico nelle vesti di centravanti, sarà lui il vice Immobile?

Mertens e un terzino giovane per concludere quest’inedita campagna acquisti: sono questi i sogni dei tifosi che, sui social, applaudono la nuova Lazio.

Come riportato da Il Messaggero, però, per il belga è tutt’altro che facile: Sarri ha ricontattato il suo pupillo, che non sarebbe comunque pienamente soddisfatto di fare “l’altro Ciro”. In più, il tecnico è rimasto impressionato da Cancellieri: il giovane s’è mosso da centravanti nell’amichevole contro l’Auronzo, strappando consensi.

Anche il resto dell’attacco è tirato a lucido: Luka Romero è cresciuto tantissimo, Pedro è già al top della forma e poi le solite conferme da Felipe Anderson.