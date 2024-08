Cancellieri Lazio, MANCA l’accordo col Parma: altri club provano a INSERIRSI nell’affare. La SITUAZIONE. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Parma ha deciso di puntare con forza su Cancellieri, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio.

Nella giornata di venerdì 9 agosto, infatti, il Parma ha fatto uno scatto per il giocatore, avvicinandosi all’acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto . Manca però ancora l’accordo totale tra tutte le parti. Per questo nella notte Genoa, Empoli e Rennes hanno provato a inserirsi o a tornare in corsa.